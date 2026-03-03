Beca Baes: Este es el monto que recibirán los estudiantes este 2026

03 mar. 2026 - 14:00 hrs.

La Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) sirve como apoyo económico para los estudiantes. No requiere postulación, ya que se asigna automáticamente a quienes cumplan con los requisitos.

Según ChileAtiende, este beneficio se entrega cada año, sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

Para acceder, los estudiantes deben contar con beneficios de arancel otorgados por el Ministerio de Educación (Gratuidad o beneficios de arancel) y/o la Comisión Ingresa (Crédito con Aval del Estado). Además, deben pertenecer a los primeros tres quintiles de ingreso socioeconómico.

Este es el monto que recibirán los estudiantes por la Beca Baes

El beneficio no se entrega en dinero en efectivo. En su lugar, consiste en una tarjeta electrónica (física o virtual) para la compra de alimentos. Debe utilizarse en comercios asociados: Pluxee en la Región Metropolitana y Edenred en el norte y sur del país.

Para 2026, el monto mensual es de $48.000 a nivel nacional. En la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, el monto asceiende a $50.000.

Así se activa la Beca Baes

Para activar la BAES en el norte y sur del país, donde el beneficio es administrado por Edenred, los estudiantes deben completar el formulario de registro. Luego, deberán crear una clave web, descargar la aplicación Ticket Junaeb e ingresar con su RUT y la contraseña recién creada.

En la Región Metropolitana el proceso es distinto. Los beneficiarios deben descargar la aplicación Pluxee Chile o crear una cuenta a través de su sitio web.

Cabe destacar que no se puede adquirir todo tipo de productos a través de esta bonificación. Se excluyen las bebidas alcohólicas, cigarrillos, fármacos y productos que no pertenezcan a la categoría de alimentos.

Todo sobre Becas