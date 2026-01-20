Beca Indígena de hasta $654 mil: Requisitos para recibir el beneficio

20 en. 2026 - 12:00 hrs.

Uno de los beneficios estudiantiles que entrega el Estado es la Beca Indígena, destinada a incentivar el esfuerzo académico de jóvenes con ascendencia familiar indígena acreditada y buen rendimiento escolar.

Es un apoyo monetario que se paga en diez cuotas mensuales (de marzo a diciembre). Otorga un total de $100.550 a alumnos de educación básica; $208.280 para quienes cursan educación media; y $654.000 a los de educación superior.

Requisitos para obtener la Beca Indígena

ChileAtiende indica que el requisito principal para postular es ser de origen indígena, acreditado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). En el caso de educación básica y media, debe:

Para postular a la beca: ser promovido con promedio de 5,0 o mayor, pertenecer hasta el 60% más vulnerable en el Registro Social de Hogares y estar matriculado o tener calidad de alumno regular en alguno de los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.

ser promovido con promedio de 5,0 o mayor, pertenecer hasta el 60% más vulnerable en el Registro Social de Hogares y estar matriculado o tener calidad de alumno regular en alguno de los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Para renovar: haber sido promovido con promedio 5,0 o mayor, pertenecer hasta el 70% más vulnerable y estar estudiando en establecimientos educacionales públicos o particulares subvencionados por Ministerio de Educación.

Si está cursando educación superior, tendrá que cumplir con las siguientes condiciones:

Para postular a la beca: tener un promedio de nota de 5,0 o mayor al egresar de cuarto medio e ingresar a primer año de educación superior, pertenecer hasta el 60% más vulnerable, ser estudiante en una institución de educación superior y estar matriculado al obtener la beca.

tener un promedio de nota de 5,0 o mayor al egresar de cuarto medio e ingresar a primer año de educación superior, pertenecer hasta el 60% más vulnerable, ser estudiante en una institución de educación superior y estar matriculado al obtener la beca. Para renovar: tener un promedio de notas de 4,5 o mayor, pertenecer hasta el 70% más vulnerable y cursar estudios regulares en una institución de educación superior.

¿Cómo se postula a la Beca Indígena?

El trámite se realiza a través del portal de becas (pulsa aquí) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), completando el formulario con tus datos personales y los del instituto correspondiente.

Posteriormente, se deben digitalizar y cargar los documentos requeridos, para luego enviar la solicitud, descargar el comprobante y estar atentos a los resultados una vez publicados por Junaeb.

Todo sobre Becas