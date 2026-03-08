Último mes para postular al Programa Jefas de Hogar: ¿Cuáles son los requisitos?

08 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Se acaba el tiempo del período de postulaciones para el Programa Jefas de Hogar, por lo que conocer los requisitos es fundamental para realizar la solicitud a tiempo.

Esta iniciativa gubernamental, para la cual se disponen cupos limitados, busca promover la autonomía económica de las mujeres.

De acuerdo con la Ventanilla Única Social, el beneficio fomenta el desarrollo de habilidades y manejo de herramientas técnicas para hacer frente al mercado laboral. Su propósito es favorecer las competencias para la empleabilidad.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Programa Jefas de Hogar?

Los requisitos para postular al programa, adscrito al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, son los siguientes:

Diversidad de mujeres jefas de hogar.

de mujeres jefas de hogar. Edades de entre 18 a 65 años.

Pertenecer al 80% de hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH).

según el Registro Social de Hogares (RSH). Ser económicamente activa , con trabajo remunerado, algún proceso de capacitación, proceso de estudio o búsqueda de empleo.

, con trabajo remunerado, algún proceso de capacitación, proceso de estudio o búsqueda de empleo. Vivir o trabajar en la comuna donde se aplica el programa.

¿Qué contempla el Programa Jefas de Hogar?

Una vez dentro, las beneficiarias podrán acceder a talleres de formación para el trabajo, elaboración de un proyecto laboral y ejecución de dicho proyecto. También contarán con capacitaciones, alfabetización digital, nivelación de estudios, cuidado infantil y atención de salud.

La postulación al programa, que está disponible en 276 comunas de las 16 regiones del país, se realiza de manera gratuita y estará abierta hasta el 30 de marzo de 2026.

