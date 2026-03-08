Primer evento de ofertas online del año: Esta es la fecha del Black Sale

08 mar. 2026 - 15:00 hrs.

Cada cierto tiempo ocurre un evento de ofertas en línea, como en octubre pasado cuando se desarrolló el Cyber Monday, oportunidad en que participaron casi 700 empresas y pymes ofreciendo descuentos en sus productos y servicios.

Esta vez es turno del Black Sale, evento que se extenderá por una semana y que contará con más de 100 marcas, pymes y emprendedores que ofrecerán ofertas increíbles en productos y servicios.

¿Cuándo es el Black Sale 2026?

La fecha ya está confirmada: el primer evento de ofertas del año se realizará desde el lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril, en que los chilenos podrán aprovechar para obtener productos con hasta el 70% de descuento.

Entre algunas de las marcas confirmadas, se encuentran ABC, Easy, Nike, Booking, Adidas, Fensa, Casa Royal, Santa Isabel, Flixbus, H&M, Fashions Park, Apple, Pewen, Reuse, Street Dogs y muchas más.

Cabe mencionar que este es el primer evento "Black" que se realiza en el año, a la espera del más masivo, el Black Friday, que se llevará a cabo en noviembre de este 2026.

Además, la particularidad de este es que las ofertas están disponibles únicamente para venta online, por lo que los descuentos no aplican en compras presenciales.

Todo sobre Black Sale