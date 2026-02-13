Logo Mega

Black Sale 2026: Las fechas del primer evento de ofertas online del año

Se acerca uno de los eventos de ofertas más esperados del inicio de 2026: el Black Sale, conocido como el primer gran “black” del año, antes del tradicional Black Friday, que en 2025 se celebró a fines de noviembre.

En esta edición, más de 100 marcas nacionales e internacionales buscarán sorprender a sus consumidores habituales y conquistar a nuevos compradores con rebajas que alcanzan hasta el 70% en una amplia variedad de productos.

¿Cuándo es el Black Sale 2026?

Según el portal oficial del evento, el Black Sale 2026 se realizará entre el 30 de marzo y el 5 de abril de este año.

Entre las marcas más reconocidas que participarán destacan: Booking.com, Nike, Easy, Adidas, Energy Club, Apple, Samsung, Huawei, Flixbus, Casa Royal, Cocha, entre muchas otras.

Categorías disponibles en Black Sale 2026

Los usuarios podrán encontrar descuentos en una extensa variedad de categorías como:

  • Alimentos y bebidas
  • Deportes y outdoor
  • Entretención
  • Ferretería
  • Hogar y decoración
  • Infantil
  • Moda y accesorios
  • Música
  • Salud
  • Y más

Cómo asegurarte de obtener el mejor precio

Para verificar que realmente estás accediendo a la mejor oferta, es recomendable comparar precios en plataformas especializadas. Algunas de las más utilizadas son:

Estas herramientas permiten verificar el historial de precios y detectar si una oferta es genuina o si el valor fue aumentado previamente.

