Bono de Protección: ¿Quiénes tienen la primera prioridad para recibirlo?
- Por Meganoticias
Cada mes, el Estado entrega el Bono de Protección para incrementar los ingresos de las familias más vulnerables, incentivar su participación en Chile Seguridades y Oportunidades y mejorar su calidad de vida.
Es un beneficio económico que paga hasta $23.694 al mes durante 24 meses, mientras que los beneficiarios cumplan los requisitos y se encuentren con apoyo psicosocial.
¿Quiénes tienen la prioridad para recibir el Bono de Protección?
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mindeso) indica que la prioridad para recibir el aporte la tienen las madres de menores de 18 años o de personas con discapacidad. De no ser así, se paga bajo el siguiente orden:
- Mujer mayor de 18 años que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.
- Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.
- Si no hay mujeres que cumplan las prioridades anteriores, al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.
- Cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no hay, a cualquier hombre mayor de 18 años.
- En caso de no aplicar ninguna anterior, a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a un menor de 18 años.
Requisitos para obtener el Bono de Protección
Está destinado solo para participantes de Chile Seguridades y Oportunidades, quienes deben haber aceptado la invitación a participar en el programa Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.
Se considera que aceptan la propuesta al firmar la Carta de Compromiso y el Plan de Intervención, una acción que activará el inicio del apoyo psicosocial (APS) y, a su vez, el pago del bono por 24 meses.
Monto del Bono de Protección
En los primeros seis meses se entregan $23.694 mensuales, pero irá disminuyendo en base al siguiente esquema:
- Del mes 7 al mes 12: $18.033.
- Del mes 13 al mes 18: $12.398.
- Del mes 19 al 24: $22.007 (valor que corresponde al monto del Subsidio Único Familiar).