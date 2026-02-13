Bono de Protección: ¿Quiénes tienen la primera prioridad para recibirlo?

13 feb. 2026 - 10:00 hrs.

Cada mes, el Estado entrega el Bono de Protección para incrementar los ingresos de las familias más vulnerables, incentivar su participación en Chile Seguridades y Oportunidades y mejorar su calidad de vida.

Es un beneficio económico que paga hasta $23.694 al mes durante 24 meses, mientras que los beneficiarios cumplan los requisitos y se encuentren con apoyo psicosocial.

¿Quiénes tienen la prioridad para recibir el Bono de Protección?

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mindeso) indica que la prioridad para recibir el aporte la tienen las madres de menores de 18 años o de personas con discapacidad. De no ser así, se paga bajo el siguiente orden:

Mujer mayor de 18 años que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

Si no hay mujeres que cumplan las prioridades anteriores, al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

Cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no hay, a cualquier hombre mayor de 18 años.

En caso de no aplicar ninguna anterior, a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a un menor de 18 años.

Requisitos para obtener el Bono de Protección

Está destinado solo para participantes de Chile Seguridades y Oportunidades, quienes deben haber aceptado la invitación a participar en el programa Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Se considera que aceptan la propuesta al firmar la Carta de Compromiso y el Plan de Intervención, una acción que activará el inicio del apoyo psicosocial (APS) y, a su vez, el pago del bono por 24 meses.

Monto del Bono de Protección

En los primeros seis meses se entregan $23.694 mensuales, pero irá disminuyendo en base al siguiente esquema:

Del mes 7 al mes 12: $18.033.

$18.033. Del mes 13 al mes 18: $12.398.

$12.398. Del mes 19 al 24: $22.007 (valor que corresponde al monto del Subsidio Único Familiar).

