Devolución de excesos de Fonasa: Estas son las personas que pueden recibir dinero de vuelta

13 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Hasta el 15 de marzo tienen oportunidad los cotizantes del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para pedir una devolución de excesos, un proceso que se puede realizar en línea.

Consiste en la retribución de los saldos a favor del trabajador o empleador, ya sea por pagar una cotización de más o una mayor a la requerida, indica ChileAtiende.

¿Para quiénes aplica la devolución de excesos de Fonasa?

El proceso está permitido para los siguientes tipos de destinatarios:

Trabajadores: si pagaron cotizaciones superiores al tope legal mensual, más de 89,9 Unidades de Fomento (UF) en 2026.

si pagaron cotizaciones superiores al tope legal mensual, más de 89,9 Unidades de Fomento (UF) en 2026. Empleadores: si por error realizaron un doble pago idéntico (por el mismo período, trabajador, empleador, renta y monto de cotización).

¿Cómo se solicita la devolución de excesos de Fonasa?

El trámite se realiza a través del sitio web de Fonasa (pulsa aquí), ingresando con la ClaveÚnica. Las personas jurídicas deben hacerlo con su RUT.

Una vez hecho esto, se debe verificar que la propuesta es correcta y aceptarla. Si no posee una cuenta bancaria afiliada, tendrá también que ingresar los datos de una.

Calendario de pagos de la devolución de excedentes de Fonasa

La fecha en que el afiliado recibe el dinero puede variar, conforme al momento en que aceptó la propuesta de devolución:

13 de febrero: si aceptó la propuesta entre el 2 y el 8 de febrero.

si aceptó la propuesta entre el 2 y el 8 de febrero. 27 de febrero: si aceptó entre el 9 y el 22 de febrero.

si aceptó entre el 9 y el 22 de febrero. 6 de marzo: si aceptó entre el 23 de febrero y el 1 de marzo.

si aceptó entre el 23 de febrero y el 1 de marzo. 13 de marzo: si aceptó entre el 2 y el 8 de marzo.

si aceptó entre el 2 y el 8 de marzo. 20 de marzo: si aceptó entre el 9 y el 15 de marzo.

Todo sobre Fonasa