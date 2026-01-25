Operación Renta 2026: En estos casos tienes la obligación de declarar

25 en. 2026 - 12:00 hrs.

Durante los primeros días de abril, el Servicio de Impuestos Internos (SII) habilita su plataforma web para hacer la Declaración de Renta, trámite en que las empresas deben notificar sus ingresos durante el periodo.

Aquellos que hayan hecho el trámite podrán recibir un dinero extra a modo de devolución de los impuestos declarados.

¿En qué casos es obligatorio declarar renta?

Si bien las empresas están obligadas a hacer la declaración de sus ingresos, desde el Servicio de Impuestos Internos apuntan que hay casos en que las personas naturales están en la obligación de hacer el trámite.

El SII establece que están obligados a hacer la operación renta quienes:

Hayan tenido ingresos anuales superiores a $10.901.628,01 (a menos que sean sueldos de un solo empleador).

Tuvieron más de un empleador o pagador.

Trabajaron a honorarios y quieren optar a la cobertura parcial para sus cotizaciones previsionales.

Solicitaron el Préstamo Solidario en 2020 y/o 2021, ya que en esta Operación Renta se calculan y pagan las cuotas respectivas.

Aquellos que hayan creado una empresa en el año anterior y que hayan recibido ingresos por la venta de productos y/o prestación de servicios.

Además, las personas naturales que no estén incluidas en los puntos anteriores también pueden hacer la Operación Renta en caso de que quieran acceder a algún beneficio o crédito tributario.

