Esta es la operación mínimamente invasiva para reducir a la mitad los ronquidos en adultos

13 mar. 2026 - 19:22 hrs.

Un estudio médico reveló en una investigación que la cirugía "Double-W" reduce a la mitad los ronquidos en personas adultas, y solo requiere anestesia local y un procedimiento mínimamente invasivo.

Esa intervención, según los especialistas en la materia, viene a reemplazar otras operaciones de alto riesgo y de mayor complejidad, además de ofrecer una alternativa más simple para tratar la apnea en su etapa más leve.

¿En qué consiste la operación?

Según el estudio del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra, el 80% de los pacientes redujo la intensidad de los ronquidos en un 50% y varios dejaron de roncar diariamente.

"Double-W" es una intervención menor para tensar el paladar blando y evitar que vibre y colapse durante el tiempo de sueño, logrando que quede más rígido y evitando que vibre cuando la persona está durmiendo.

El doctor Peter Baptista, especialista del departamento y de la Unidad del Sueño de la Clínica Universidad de Navarra, mencionó que no se produjeron complicaciones, pero que sí "las molestias postoperatorias más frecuentes estuvieron relacionadas con el dolor al tragar, lo que se trató con analgésicos".

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