Enfermera desarrolló cáncer de mama por trabajar de noche durante 25 años: Justicia admitió vínculo entre enfermedad y su labor

Una mujer, de identidad protegida, fue diagnosticada con cáncer de mama a sus 55 años. Se desempeñó como enfermera durante la jornada nocturna de un centro de salud desde 1991 hasta 2016, lo que, según la justicia francesa, tiene vínculo directo con su enfermedad.

En 2014 descubrieron el tumor que resultó ser cancerígeno y ante la falta de antecedentes genéticos, el Tribunal Administrativo de Marsella, sentenció al hospital a reembolsar todos los gastos médicos de la paciente y a otorgarle una renta vitalicia.

La decisión del tribunal está basada en un estudio científico de la Organización Mundial de la Salud, que asegura que al trabajar bajo luz artificial cuando el cuerpo exige oscuridad, se bloquea la secreción de melatonina, la hormona que no solo regula el sueño, sino que protege al organismo de la proliferación de células cancerosas.

Pese a que el cáncer es una enfermedad multifactorial y es difícil determinar una causa única, los magistrados consideraron que en este caso es altamente probable que las condiciones laborales influyeran. Esto marcó un precedente en el sector sanitario y alertó sobre la precariedad laboral en los turnos de noche.

La abogada de la enfermera, Elisabeth Leroux, destacó la decisión del Tribunal y fue enfática en mencionar la relevancia del caso, debido a que son muchas las mujeres que padecen esta enfermedad siendo jóvenes. El hospital deberá indemnizar a la enfermera de forma vitalicia, de acuerdo a la incapacidad y secuelas que deje la enfermedad.

