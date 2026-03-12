Muere a los 30 años de edad el cantante colombiano Zalek tras un trágico accidente de tránsito en Medellín

12 mar. 2026 - 12:13 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este martes ocurrió el lamentable fallecimiento del cantante colombiano Zalek. Su equipo de trabajo dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

Tenía 30 años de edad y era oriundo de la ciudad de Barranquilla. Se estaba posicionando en la escena del género urbano en Colombia con importantes colaboraciones y temas como "Party Coquette", que supera los 2 millones de reproducciones en YouTube.

El artista se trasladaba en una motocicleta en la ciudad de Medellín, cuando ocurrió el trágico accidente que le quitó la vida de forma casi inmediata debido a las graves lesiones que sufrió con el impacto.

Según el medio colombiano "El Tiempo", la moto iba a alta velocidad y mientras intentaba rebasar un auto particular, colisionó y perdió el equilibrio, lo que provocó su caída sufriendo un fuerte golpe en la cabeza, además de otras contusiones.

@Soyzalek. Instagram

Reacciones y despedida

Sounder Records, el sello discográfico del que hacía parte y diferentes personas del medio, lo despidieron en redes sociales con sentidas palabras. "Con el corazón roto despedimos a Zalek, un artista que llegó a nuestra familia con sueños enormes y una pasión infinita por la música. Abrazamos a su familia, amigos... Una voz como la tuya nunca muere", escribió su equipo de trabajo.

Asimismo, Gus Rincón, conocido por estar a cargo de las relaciones y estrategias comunicacionales de diferentes artistas colombianos, publicó un carrusel donde expresó lo siguiente: "Para mí se me fue un hijo, esos que sueñas con sus sueños y quieres ver crecer. Hoy despido a Eduardo el chino lleno de sueños que siempre estaba con una sonrisa".

Todo sobre Tendencias