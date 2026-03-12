Sigue la polémica: Camilo Huerta desmiente romance con Trini Neira y anuncia acciones legales contra Marité Matus

12 mar. 2026 - 10:08 hrs.

Continúa la polémica en la farándula: Camilo Huerta desmintió a su expareja Marité Matus luego de que esta lo acusara de serle infiel con la influencer Trini Neira, la hija de Pamela Díaz.

La acusación se dio en medio de un panel de televisión, cuando Gisella Gallardo, amiga cercana de Matus, habló con ella y le dio la información del supuesto romance de Huerta y Neira, pero el personal trainer decidió pronunciarse ante las acusaciones y anunciar acciones legales.

Además de haber estado supuestamente con Trini, Marité acusó a Camilo de no solo una infidelidad, sino que en múltiples ocasiones le habría sido desleal en la relación.

"Nada de lo que habla existe"

La periodista de espectáculos Paula Escobar aseguró que Matus le mostró algunos chats entre Huerta y Neira, y afirmó que los mensajes entre ambos "eran de alto calibre", pero Huerta desmintió esa versión.

Durante una conversación en el programa Zona de Estrellas, Javier Fernández conversó con Camilo y este fue enfático en descartar la infidelidad, además de expresar su situación emocional actual y cómo enfrenta la situación.

"Triste por todo este daño que está inventando, pero más fuerte que nunca. Mis abogados se están haciendo cargo de esto. (...) Nada de lo que habla existe", sentenció.

Trini Neira también decidió salir al paso y le prometió a Pamela Díaz que no era cierto: "Nunca me he metido con Huerta. No es mi tipo, tiene 20 años más que yo. Para mí es mucho más viejo, no lo encuentro ni mino ni nada".

