Dupla que integró Fusión Humor se separa definitivamente: ¿Cuáles son las razones?

A 20 años de sus inicios, ya no quedan vestigios del el grupo humorístico "Fusión Humor" . Esto, luego de que los dos integrantes que sobrevivían a la conformación original, Adrián Correa, más conocido como Cebolla y Didier Marín, Bodoque tomaran sus propios caminos.

La dupla, después de la separación del grupo, siguió unida durante tres años, pero ahora han anunciado su separación, aun cuando tienen programada una última presentación.

"Es un hecho, (Fusión Humor) se terminó hace un mes y medio. Solo estamos cumpliendo los shows que teníamos pactados", dijo el propio Correa a LUN.

La razón por la que la dupla se separó

En ese sentido, explicó cuáles serán los caminos que tomarán cada uno en estos nuevos desafíos: Él (Bodoque) decidió tomar su camino e ir al Club de la Comedia. Entonces ahí abrimos los mares".

Añadió diciendo que "solamente tomó la decisión y ahí decidimos hacer cada uno su cosa... ya era un tiempo prudente para que cada uno tomara su camino".

Eso sí, aseguró que todo está bien entre las partes: "tanto tiempo de amistad no da para terminar con una pelea". Por otro lado, Bodoque dijo que con su ahora excompañero "está todo en orden, nos queremos mucho, así que está todo el tema con buenos términos".

