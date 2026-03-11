Logo Mega

Se fue manejando él mismo: Este es el auto de origen chino que Gabriel Boric usó tras salir del Congreso

Este miércoles se vivió un nuevo cambio de mando en el país: José Antonio Kast asumió como el nuevo Presidente de la República, mientras que Gabriel Boric ahora se convierte en expresidente y salió del Congreso como ciudadano, y lo hizo nada más y nada menos que manejando.

Apenas dejó el edificio de Valparaíso luego de entregarle la banda presidencial al actual Mandatario, el expresidente se sacó la chaqueta y se subió a su auto junto a su pareja Paula y su hija Violeta, y posteriormente fue visto conduciendo el vehículo.

Así es el auto del expresidente Gabriel Boric

Dirigiéndose hacia Santiago, Gabriel Boric fue visto manejando su vehículo en la carretera, y se convirtió en uno de los primeros registros del exmandatario como ciudadano.

El auto que condujo corresponde a un GS3 Power, de GAC Motor, color negro, y pertenece a la familia SUV de origen chino.

Imagen referencial del auto que manejó el expresidente Gabriel Boric. / Callegari Automotriz.
El vehículo ronda aproximadamente entre los 10 y 14 millones de pesos, dependiendo de si es su formato automático o manual y si es una versión más actualizada del mismo modelo.

