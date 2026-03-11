"La seguridad es una de las prioridades": Vocera Mara Sedini llega a La Moneda para el primer discurso de Kast

11 mar. 2026 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, llegó al Palacio de La Moneda, hasta donde también concurrirá el Presidente de la República, José Antonio Kast, para dar su primer discurso en el cargo.

La ministra entregó las declaraciones en medio de la contingencia por el sargento Javier Figueroa, carabinero que fue baleado en la mañana de este miércoles en Puerto Varas, región de Los Lagos.

¿Qué dijo la vocera?

"Estamos muy emocionados", expresó Sedini. "Es un día muy emotivo, por razones felices, también tenemos noticias muy tristes, pero lo importante es que empezamos ya a trabajar por Chile".

"Tenemos grandes desafíos, hay esperanza y tenemos que cumplir con las promesas, y estamos trabajando desde ya", aseguró.

Medidas en seguridad

En el contexto del carabinero baleado, fue consultada por las medidas que se tomarán en materia de seguridad.

"Ustedes saben que la seguridad es una de las prioridades del Gobierno del Presidente Kast. Vamos a dar a conocer a medida que vayamos tomando las medidas, ya saben que esto es algo que hay que tomarse con mucha delicadeza. Pero ahí la ministra de Seguridad será quien les dará las primeros primeros lineamientos de esto", respondió.

"Hemos planteado un Gobierno emergencia, un Gobierno con las necesidades reales que tienen los chilenos. Sabemos que tenemos una crisis económica, una crisis en seguridad y una crisis social profunda, y aquí esto se resuelve trabajando. Se resuelve poniendo las prioridades de los chilenos primero, y eso es lo que estamos haciendo, llevamos meses trabajando en estos planes, y hoy empieza la implementación", aseveró.