Gabinete de Kast: Sorpresa del "Biministerio" de Economía y Minería marca el diseño del equipo que asumirá el 11 de marzo
Con el lema "Unidos ante la emergencia" y a menos de dos meses del cambio de mando, el Presidente electo, José Antonio Kast, oficializó este martes los nombres de quienes liderarán el gobierno a partir del próximo 11 de marzo. El anuncio confirma un diseño marcado por la predominancia de figuras independientes y una apertura hacia sectores de centro y ex Nueva Mayoría, pero introdujo una importante novedad estructural: la creación del Biministerio de Economía y Minería.
Esta nueva "supercartera" productiva quedará en manos de Daniel Mas (Independiente). El expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción y vicepresidente de la CPC asume el desafío de destrabar la inversión y dinamizar el crecimiento, fusionando la gestión económica con el sector minero, área donde también posee experiencia empresarial. Esta decisión busca dar una señal de eficiencia y agilización de proyectos, centralizando las decisiones de fomento productivo.
En el comité político, el diseño se mantiene firme con Claudio Alvarado (UDI) en Interior y José García Ruminot (RN) en la Segpres. En tanto, la seguridad -la principal prioridad ciudadana- estará a cargo de la exfiscal Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad Pública , mientras que la vocería será asumida por Mara Sedini.
El gabinete también ratifica la transversalidad con la incorporación de Ximena Rincón (Demócratas) en Energía y el radical Jaime Campos en Agricultura , además de figuras técnicas y mediáticas como el arquitecto Iván Poduje en Vivienda y la deportista Natalia Ducó en Deportes.
Listado completo de ministros por cartera:
- Ministerio del Interior: Claudio Alvarado (UDI)
- Ministerio de Seguridad Pública: Trinidad Steinert (Independiente)
- Ministerio de Relaciones Exteriores: José Francisco Pérez Mackenna (Independiente)
- Ministerio de Hacienda: Jorge Quiroz (Independiente)
- Ministerio de Defensa: Fernando Barros (Independiente)
- Ministería Secretaría General de la Presidencia (Segpres): José García Ruminot (RN)
- Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob): Mara Sedini (Independiente)
- Biministerio de Economía y Minería: Daniel Mas (Independiente)
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia: María Jesús Wulf (Republicanos)
- Ministerio de Educación: María Paz Arzola (Independiente)
- Ministerio de Justicia y DD.HH.: Fernando Rabat (Independiente)
- Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Tomás Rau (Independiente)
- Ministerio de Obras Públicas: Martín Arrau (Republicanos)
- Ministerio de Salud: May Chomalí (Independiente)
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje (Independiente)
- Ministerio de Agricultura: Jaime Campos (Radical)
- Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange (Independiente)
- Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot (Independiente ex Evópoli)
- Ministerio de Energía: Ximena Rincón (Demócratas)
- Ministerio del Medio Ambiente: Francisca Toledo (Independiente)
- Ministerio del Deporte: Natalia Ducó (Independiente)
- Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: Judith Marín (Partido Social Cristiano)
- Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga (Evópoli)
- Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Ximena Lincolao (Independiente)
