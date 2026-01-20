Gabinete de Kast: Sorpresa del "Biministerio" de Economía y Minería marca el diseño del equipo que asumirá el 11 de marzo

20 en. 2026 - 21:49 hrs.

Con el lema "Unidos ante la emergencia" y a menos de dos meses del cambio de mando, el Presidente electo, José Antonio Kast, oficializó este martes los nombres de quienes liderarán el gobierno a partir del próximo 11 de marzo. El anuncio confirma un diseño marcado por la predominancia de figuras independientes y una apertura hacia sectores de centro y ex Nueva Mayoría, pero introdujo una importante novedad estructural: la creación del Biministerio de Economía y Minería.

Esta nueva "supercartera" productiva quedará en manos de Daniel Mas (Independiente). El expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción y vicepresidente de la CPC asume el desafío de destrabar la inversión y dinamizar el crecimiento, fusionando la gestión económica con el sector minero, área donde también posee experiencia empresarial. Esta decisión busca dar una señal de eficiencia y agilización de proyectos, centralizando las decisiones de fomento productivo.

En el comité político, el diseño se mantiene firme con Claudio Alvarado (UDI) en Interior y José García Ruminot (RN) en la Segpres. En tanto, la seguridad -la principal prioridad ciudadana- estará a cargo de la exfiscal Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad Pública , mientras que la vocería será asumida por Mara Sedini.

El gabinete también ratifica la transversalidad con la incorporación de Ximena Rincón (Demócratas) en Energía y el radical Jaime Campos en Agricultura , además de figuras técnicas y mediáticas como el arquitecto Iván Poduje en Vivienda y la deportista Natalia Ducó en Deportes.

Listado completo de ministros por cartera:

Ministerio del Interior: Claudio Alvarado (UDI)

Claudio Alvarado (UDI) Ministerio de Seguridad Pública: Trinidad Steinert (Independiente)

Trinidad Steinert (Independiente) Ministerio de Relaciones Exteriores: José Francisco Pérez Mackenna (Independiente)

José Francisco Pérez Mackenna (Independiente) Ministerio de Hacienda: Jorge Quiroz (Independiente)

Jorge Quiroz (Independiente) Ministerio de Defensa: Fernando Barros (Independiente)

Fernando Barros (Independiente) Ministería Secretaría General de la Presidencia (Segpres): José García Ruminot (RN)

José García Ruminot (RN) Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob): Mara Sedini (Independiente)

Mara Sedini (Independiente) Biministerio de Economía y Minería: Daniel Mas (Independiente)

Daniel Mas (Independiente) Ministerio de Desarrollo Social y Familia: María Jesús Wulf (Republicanos)

María Jesús Wulf (Republicanos) Ministerio de Educación: María Paz Arzola (Independiente)

María Paz Arzola (Independiente) Ministerio de Justicia y DD.HH.: Fernando Rabat (Independiente)

Fernando Rabat (Independiente) Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Tomás Rau (Independiente)

Tomás Rau (Independiente) Ministerio de Obras Públicas: Martín Arrau (Republicanos)

Martín Arrau (Republicanos) Ministerio de Salud: May Chomalí (Independiente)

May Chomalí (Independiente) Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje (Independiente)

Iván Poduje (Independiente) Ministerio de Agricultura: Jaime Campos (Radical)

Jaime Campos (Radical) Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange (Independiente)

Louis de Grange (Independiente) Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot (Independiente ex Evópoli)

Catalina Parot (Independiente ex Evópoli) Ministerio de Energía: Ximena Rincón (Demócratas)

Ximena Rincón (Demócratas) Ministerio del Medio Ambiente: Francisca Toledo (Independiente)

Francisca Toledo (Independiente) Ministerio del Deporte: Natalia Ducó (Independiente)

Natalia Ducó (Independiente) Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: Judith Marín (Partido Social Cristiano)

Judith Marín (Partido Social Cristiano) Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga (Evópoli)

Francisco Undurraga (Evópoli) Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Ximena Lincolao (Independiente)

