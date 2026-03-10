Cambio de hora: Estas son las regiones donde no deben atrasar sus relojes

10 mar. 2026 - 10:00 hrs.

La llegada del otoño en Chile trae consigo el cambio de hora, y con ello la adopción del horario de invierno, una medida que busca ajustar la jornada diaria para aprovechar la disponibilidad de luz solar.

Si bien el decreto establece que la modificación se realice durante la primera semana de abril, existen regiones donde la hora se mantiene sin cambio alguno.

¿En qué partes de Chile no aplica el cambio de hora?

Las autoridades gubernamentales indicaron en un comunicado que solo en las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena no aplica, por lo que conservan el horario de verano.

En cambio, el resto de Chile tendrá que adoptar el horario de invierno el sábado 4 de abril bajo el siguiente esquema:

Gran parte del territorio nacional: retrasan sus relojes en una hora a las 23.59 horas, quedando en 22.59 horas.

Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez: restan una hora a sus relojes a las 22.00 horas, quedando en 21.00 horas.

