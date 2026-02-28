Cambio de hora 2026: ¿Cuándo comienza el horario de invierno en Chile?

28 feb. 2026 - 15:00 hrs.

Se acerca el otoño y el cambio de hora en Chile. El ajuste busca aprovechar al máximo la luz solar durante la rutina diaria, especialmente porque los días son más cortos en los meses fríos.

El horario de invierno se aplica en todo el territorio nacional, excepto en las regiones de Aysén y Magallanes, donde se mantiene el actual en vista de sus condiciones geográficas.

¿Cuándo inicia el horario de invierno 2026?

Las autoridades indicaron que el ajuste se llevará a cabo el sábado 4 de abril, dando inicio al horario de invierno.

Ese día, los relojes deben retrasarse 60 minutos a partir de las 00:00 horas, quedando así en las 23:00 horas del viernes 3 de abril.

En Rapa Nui e Isla Salas y Gómez, en tanto, el retraso se aplicará a las 22:00 horas del sábado 4 de abril.

El próximo ajuste será el sábado 5 de septiembre de 2026, cuando volverá el horario de verano.

Todo sobre Dato útil