Irán comunica que ataques de Israel y Estados Unidos han dejado más de 200 muertos

28 feb. 2026 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Media Luna Roja de Irán dijo el sábado por la noche que había registrado al menos 201 muertos y 747 heridos en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

De las 31 provincias del país, "24 resultaron afectadas y la Media Luna Roja está en estado de alerta", afirmó la organización en un comunicado publicado por la agencia Isna.

Es el primer balance global del ataque lanzado este sábado por la mañana que han ofrecido los medios oficiales de Irán.

Bombarderos iraníes alcanzan edificios residenciales de la capital de Baréin

Edificios residenciales fueron atacados en Manama, la capital de Baréin, anunció este sábado el ministerio del Interior bareiní, al informar sobre el contraataque de Irán en el Golfo tras los bombardeos estadounidenses e israelíes.

"Varios edificios residenciales en Manama fueron atacados. La Defensa civil continúa los operativos de lucha contra incendios y de rescate en los sitios afectados", indicó en comunicado.

Los misiles iraníes apuntaron a varios países en una región donde Estados Unidos tiene bases militares.

Habitantes y periodistas de AFP en las capitales de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin oyeron explosiones.

