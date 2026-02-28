Netanyahu afirma que "hay indicios" de que el líder supremo iraní Alí Jamenei murió

28 feb. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

Hay "muchos indicios" de que el guía supremo iraní, Alí Jamenei, murió este sábado en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu, en un discurso transmitido por televisión.

"Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán" y "hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo", declaró Netanyahu.

Medios de Israel dan por muerto a Alí Jamenei

Dos televisoras israelíes afirmaron este sábado por la noche que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, murió en el ataque que Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado contra Irán.

"Fuente israelí: Jamenei ha muerto", indicó Channel 12. "Fuente israelí: Alí Jamenei fue eliminado", indicó por su parte la cadena pública KAN.

Sin embargo, Irán no se ha referido públicamente a la posible muerte de Jamenei y de otros altos cargos de la nación islámica.

Los ataques de Estados Unidos e Israel han dejado más de 200 muertos en Irán.

