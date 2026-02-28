"Son de bajo costo": Ejército de Estados Unidos dice haber usado por primera vez drones de un solo uso para sus ataques

28 feb. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció a través de un comunicado en su cuenta de X, que el Ejército de ese país utilizó por primera vez drones de un solo uso en el combate contra Irán, los que además serían de bajo costo.

Esto indica que el ejército más poderoso del mundo adoptó una tecnología que ha cobrado protagonismo en la guerra entre Rusia y Ucrania.

La tensión entre Israel e Irán aumentó las últimas horas, lo que produjo una rápida escalada de ataques entre ambas naciones que, según reportes de medios iraníes, ya registra más de 200 fallecidos y supera los 700 heridos. Estados Unidos, aliado del Gobierno israelí, intervino y sigue de cerca la reacción de Irán.

Ataques contra Irán durarán "el tiempo que sea necesario"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó la jornada de este sábado que el ataque de Estados Unidos y su país contra Irán durará "el tiempo que sea necesario".

"Esta operación decisiva continuará el tiempo que sea necesario y hay que tener paciencia", declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión, más de doce horas después de que empezara esa ofensiva, a la que Teherán respondió atacando a Israel y a varios países de la región.

