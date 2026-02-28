Trump confirma "la muerte" del líder supremo iraní Alí Jamenei

28 feb. 2026 - 18:47 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió en los ataques aéreos.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto", escribió Trump en su red social Truth Social.

"Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país"

"Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios", mencionó el mandatario estadounidense en su red social.

Luego, indicó que "no pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada. Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país".

"Escuchamos que muchos de sus CGRI, militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad. Como dije anoche: '¡Ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrán la muerte!' Esperemos que el CGRI y la policía se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece", señaló Trump.

"Ese proceso debería comenzar pronto, ya que, en un solo día, no solo la muerte de Jamenei, sino también el país han quedado profundamente destruidos, incluso aniquilados. Sin embargo, los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN ORIENTE MEDIO Y, DE HECHO, EN EL MUNDO", concluyó Trump.

