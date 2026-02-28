Pese a que la última decada fue la más seca: 47% de los chilenos cree que el agua sobra, según encuesta

28 feb. 2026 - 20:03 hrs.

¿Qué pasó?

El 47% de los chilenos todavía cree que hay agua en abundancia en el país, según una encuesta realizada por la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades) y Criteria. La percepción se produce, pese a que la década entre 2016 y 2025 fue la más seca en Chile.

Según publica El Mercurio, no solo casi la mitad de los chilenos piensa que hay agua en abundancia en el país, sino que han aumentado los que tienen esta creencia, de acuerdo con el sondeo aplicado a 1.683 personas entre enero y febrero de 2026.

“Uno de los cambios más relevantes respecto de la medición anterior es que suben significativamente quienes consideran que todavía queda agua en abundancia y que, por lo mismo, no perciben que exista algo así como una crisis hídrica”, comenta Matías Chaparro, director de Asuntos Públicos de Criteria. En contraste, en 2025 el 40% respondía que en Chile aún hay agua en abundancia.

“Más allá de que dicha percepción no se condiga con la realidad objetiva, lo cierto es que el relajo de la opinión pública es un problema en un contexto donde urge tomar cartas en el asunto. En la medida en que contamos con una ciudadanía menos sensibilizada, bajan los incentivos de los actores públicos y privados de tomar las acciones correspondientes. En este sentido, es de suma relevancia tomarle el pulso a este sentir ciudadano”, explica Chaparro.

En la misma línea, se redujeron de 60% a 53% entre mediciones las personas que creen que en Chile se está acabando el agua. “Esta percepción puede explicarse por el aumento de las lluvias observado en los últimos dos años, lo que se ha traducido en una menor presencia del tema de la sequía en la agenda mediática”, indica Chaparro.

