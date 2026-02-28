Nuevo teleférico Pío Nono inicia su marcha blanca: Así te puedes inscribir para visitarlo

28 feb. 2026 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), visitó el Parque Metropolitano de Santiago para dar el puntapié inicial a la marcha blanca del nuevo teleférico Pío Nono, que unirá el Zoológico Nacional con la cumbre del cerro San Cristóbal.

Marcha blanca del nuevo telérico Pío Nono

En concreto, la marcha blanca para el público de este nuevo telérico turístico iniciará el martes 3 de marzo, por lo que quienes deseen visitarlo podrán inscribirse de manera online.

Según explican desde Teleférico Santiago, la nueva ruta contempla solo dos estaciones: "Zoológico" y "Manuel Foster", pese a que cuenta con una tercera denominada "Chile Nativo", en el sector de la ampliación proyectada del Zoológico Nacional.

La nueva línea de teleférico tiene 24 cabinas para ocho pasajeros, quienes podrán recorrer en solo 7 minutos la ruta que tiene 1 kilómetro de extensión y que cuenta con espectaculares vistas a la ciudad y la Cordillera de Los Andes.

¿Cómo inscribirse en la marcha blanca del nuevo teleférico?

Una vez en funcionamiento, el nuevo teleférico contará con una estructura de precios similar a la actual ruta desde Pedro de Valdivia, incluso con "pasajes combinados" con el funicular que también une Pío Nono con la cumbre del cerro.

Sin embargo, en las primeras semanas de marcha blanca, las personas deberán inscribirse para conocer esta nueva infraestructura pública, lo que pueden realizar de manera online en el siguiente link (pincha aquí).

