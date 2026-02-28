Estaba con unos amigos en un paradero: Joven de 22 años muere tras ser atacado a balazos por un sujeto en Quilicura

28 feb. 2026 - 09:01 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este sábado, un joven de 22 años perdió la vida tras ser atacado a balazos por un sujeto con quien tenían rencillas previas. La víctima estaba en compañía de unos amigos en un paradero de la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, cuando una discusión desencadenó el ataque.

Joven de 22 años es asesinado a balazos en Quilicura

De acuerdo a la información de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, los hechos ocurrieron a eso de las 00:30 horas en calle Manuel Antonio Matta.

El fiscal Javier Mayer detalló que el crimen ocurrió "en un paradero, en donde una persona que estaba en el lugar recibe un impacto de bala a la altura de la rodilla".

El ataque se habría originado luego de que la víctima tuviera "una discusión con una persona que va pasando y como consecuencia de eso es que se produce el ataque".

De acuerdo a lo reporteado por la periodista de Meganoticias, Catalina Briones, víctima y victimario tenían "rencillas previas", cuestión que desencadenó una discusión en plena vía pública.

En ese contexto, el conflicto comenzó a escalar hasta que el atacante extrajo un arma de fuego y realizó múltiples disparos, uno de los cuales impactó al joven de 22 años en las piernas. Tras esto, se dio a la fuga, mientras que la víctima falleció en el SAPU Rodrigo Rojas de Negri.

Todo sobre Policial