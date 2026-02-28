Brutal caso de maltrato animal: Hombre en estado de ebriedad ataca con una motosierra a un perro en Los Ángeles

28 feb. 2026 - 10:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un brutal caso de maltrato animal conmociona a la ciudad de Los Ángeles, en la región del Biobío, luego de que un hombre de 72 años atacara con una motosierra al perro de una familia vecina. El can sufrió graves mutilaciones en sus extremidades traseras y se mantiene internado en estado grave.

Brutal caso de maltrato animal en Los Ángeles

El diario La Tribuna reportó que los hechos ocurrieron en el sector de Mortandad Cerro Colorado, hasta donde se trasladó personal de Carabineros luego de recibir una llamada anónima que alertó sobre el ataque con motosierra al animal.

De acuerdo al parte policial, cuando los efectivos llegaron al domicilio, constataron que el adulto mayor estaba bajo los efectos del alcohol, cuestión por la que se resistió al arresto, aunque finalmente sí pudo ser aprehendido.

El medio Vilas Radio asegura que este caso de maltrato animal generó gran indignación en la región del Biobío, en donde los vecinos de Los Ángeles han exigido justicia para la mascota atacada.

La familia del animal se encuentra con miedo e incertidumbre, vigilando de cerca la evolución de las heridas que mantienen a su perro internado bajo estado crítico.

La Fundación Repatitas se encuentra coordinando acciones legales para apoyar a esta familia, señalando que este tipo de acciones merecen ser castigadas con el mayor rigor de la ley. El hombre detenido será formalizado por el delito de maltrato animal.

