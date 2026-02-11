Vaca fue arrastrada por una camioneta: Denuncian grave caso de maltrato animal en Río Verde

11 feb. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave caso de maltrato animal en la comuna de Río Verde, región de Magallanes, quedó expuesto en las últimas horas tras la viralización de un video en redes sociales.

En las imágenes se observa a una camioneta arrastrando a una vaca que permanece amarrada al pick-up o parachoque del vehículo, mientras el animal se encuentra sin poder ponerse en pie.

Municipalidad presentó una denuncia

De acuerdo a la municipalidad, pese a que el registro audiovisual se dio a conocer esta semana, habría sido captado el pasado 13 de enero cerca de las 16:00 horas, en el sector de Chorrillo Vapor.

Tras la difusión del video, la casa comunal confirmó que presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, invocando el artículo 291 bis del Código Penal, que sanciona el maltrato animal.

La acción judicial quedó registrada bajo un folio oficial y posteriormente fue complementada con nuevos antecedentes, con el objetivo de colaborar activamente con la investigación.

La municipalidad calificó el hecho como "cruel y degradante", y por medio de un comunicado reiteró "su compromiso con la protección animal y el cumplimiento de la ley".