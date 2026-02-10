Bencina gratis por una hora: Estación de servicio regalará combustible toda la semana a sus clientes

10 feb. 2026 - 11:39 hrs.

¿Qué pasó?

Copec lanzó una particular campaña en la que regalará bencina a todos sus clientes durante toda esta semana. Se trata de "La Hora Copec", iniciativa que promete combustible gratis durante 60 minutos en una estación de servicio del país cada día.

La promoción comenzó el lunes 9 de febrero y se extenderá hasta el domingo 15, por lo que serán siete días consecutivos de una hora gratis de bencina para todos los vehículos que tengan la suerte de estar cerca de la estación de servicio seleccionada.

¿Qué estaciones ofrecerán bencina gratis?

El lunes, Copec lanzó su primera promoción en la estación de servicio de Camino a Tuniche, comuna de Rancagua, que ofreció combustible gratis entre las 16:00 y las 17:00 horas.

Sin embargo, el anuncio de la estación seleccionada cada día se realizará pocos minutos antes de las 16:00 horas, por lo que los conductores deben estar atentos a la bencinera escogida para este martes.

"Cada día (rige) en una estación de servicio distinta a lo largo de Chile. Siempre te avisaremos a la misma hora: 15:30 horas", explicó la empresa.

Cabe consignar que cualquier vehículo que acuda a la estación con la promoción podrá acceder a la bencina gratis, sin la necesidad de ser socio ni tomar ningún tipo de suscripción con Copec.

Además, la carga máxima de la promoción es de $120.000 por vehículo. "Asimismo, pueden acumular puntos Copec dictando el RUT", cerró la empresa.