Cómo evitar estafas al comprar una parcela: Los documentos que puedes revisar para no caer en fraudes

Comprar una parcela es una decisión que suele estar ligada a un proyecto de vida: construir, invertir o contar con un espacio fuera de la ciudad. Sin embargo, cuando aumenta de la oferta de terrenos, también crecen los casos de estafas.

Por eso, antes de transferir dinero o firmar documentos, es clave revisar información oficial y seguir pasos formales que permitan confirmar que la propiedad existe legalmente, que puede venderse y que no mantiene situaciones pendientes que afecten al comprador.

¿Qué revisar antes de decidir comprar?

Al buscar una parcela en Chile, el primer paso es revisar la documentación en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente a la comuna donde se ubica el terreno. El Certificado de Dominio Vigente permite confirmar quién es el propietario legal actual, mientras que el Certificado de Hipotecas, Gravámenes y Prohibiciones muestra si la propiedad mantiene deudas, embargos u otras limitaciones inscritas.

También es importante verificar que la parcela tenga un rol de avalúo propio, asignado por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Este número identifica la propiedad dentro del catastro nacional y permite revisar antecedentes como el avalúo fiscal y la información básica del predio.

A través del SII se puede obtener el Certificado de Avalúo Fiscal, donde se detalla el valor fiscal de la propiedad y su clasificación. Esta información ayuda a confirmar que los datos entregados por el vendedor coinciden con los registros oficiales.

Revisar estos antecedentes directamente en plataformas oficiales permite verificar que la superficie, ubicación y características del terreno correspondan a lo que se ofrece en la venta.

Evitar compras sin subdivisión regular

Antes de cerrar un trato, es necesario comprobar que la parcela forme parte de una subdivisión legalmente aprobada. Existen casos en que se ofrecen terrenos que no han sido subdivididos formalmente o que corresponden a cesiones de derechos sobre un predio mayor, lo que puede impedir que el comprador obtenga una inscripción individual a su nombre.

Confirmar que cada lote esté individualizado y cuente con inscripción propia en el Conservador de Bienes Raíces es un paso básico para asegurar que la compraventa pueda concretarse legalmente.

Seguir estos pasos, basados en documentación oficial y trámites formales, permite avanzar en la compra de una parcela con información clara y respaldo legal.