También bailó para Gloria Estefan y Karol G: ¿Quién es la bailarina chilena que brilló en el Super Bowl junto a Bad Bunny?

10 feb. 2026 - 11:06 hrs.

Además del diseñador chileno Diego Cajas, quien confeccionó el vestido que usó Lady Gaga en el show, una bailarina chilena brilló en el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny.

Y es que la artista nacional participó de uno de los momentos más emotivos del show, donde era una "invitada" de una especial boda latinoamericana.

¿Quién es la bailarina nacional que brilló en el Super Bowl?

La chilena tiene una amplia trayectoria en el baile, ya que participó de cuatro programas de talento (de los cuales ganó dos), bailó en los Premios Billboard y en los Grammy Latinos, y fue parte del equipo de bailarines de Luis Fonsi, Karol G y Gloria Estefan.

Barbara Moscoso es una consagrada bailarina nacional que deslumbró en el Levi's Stadium de Santa Clara. Tuvo la oportunidad de bailar la versión salsa de "Die With A Smile" de Lady Gaga, ya que era una de las "invitadas" al matrimonio latinoamericano.

"Hay sueños que parecen demasiado grandes… y hoy uno de esos sueños se cumplió. La misma niña que soñaba frente al espejo, pudo bailar en uno de los escenarios más grandes del mundo. Gracias a todos los que han creído en mí", escribió en una publicación en Instagram.

A la izquierda, junto a Lady Gaga. A la derecha, junto a Bad Bunny. / AFP e Instagram de @barbydmc

Ha sido coreógrafa en múltiples ocasiones del Festival de Viña y ha participado internacionalmente en los cuerpos de baile de grandes artistas latinoamericanos, entre ellos Maluma, Luis Fonsi, Jennifer López, Paulina Rubio, Daddy Yankee, Karol G y, hace muy pocas semanas, con Gloria Estefan.

La carrera de Moscoso empezó a ser conocida tras su aparición en "Rojo" del 2007, y luego participó de las versiones antiguas de "Fiebre de Baile" junto a Rodrigo Díaz, donde ganaron en dos oportunidades. Su última aparición en televisión fue en "Aquí se Baila" en 2023.

