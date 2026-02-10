"Cada vez más joven y vital": Catalina Pulido se sometió a tratamiento regenerativo y compartió los resultados

10 feb. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida actriz y presentadora, Catalina Pulido, se sometió a un tratamiento de rejuvenecimiento facial. El procedimiento es conocido como método de bioestimulación celular y su objetivo es fomentar la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico de forma natural.

La intervención consiste en inyectar plasma rico en plaquetas extraído del mismo paciente o inductores de colágeno para mejorar la calidad, firmeza, textura y luminosidad de la piel en manos, rostro, cuello y escote.

Antes y después

En enero de 2025, la también modelo se realizó la primera sesión de bioestimulación celular. Un año después, Pulido compartió el antes y después de su piel en un post de Instagram en colaboración con el especialista a cargo del procedimiento estético.

El experto dijo estar satisfecho con los resultados y agradeció a la actriz por confiar en él: "La Cata llegó a mis manos y la ayudamos a rejuvenecer de manera cien por ciento natural. Un año después, comparamos su proceso, quedando felices con cómo se va viendo. Cada vez más joven y vital".

