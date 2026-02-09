"No hay vuelta atrás": Felipe Braun entregó las razones por las que abandonó las teleseries

09 feb. 2026 - 16:11 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de siete años de alejarse del mundo de las teleseries, el actor Felipe Braun descarta definitivamente volver al área dramática, aunque sigue en contacto con el teatro y programas televisivos de contenido cultural.

Fue uno de los galanes de la época dorada de la televisión chilena, pero eso quedó en el pasado. En 2019 hizo su última aparición como parte del elenco de una teleserie y hoy se dedica a la producción y al teatro.

Una etapa cerrada

En conversación con el medio BioBio Chile, el actor reveló los motivos por los que descarta la posibilidad de volver al mundo de las series dramáticas, género que lo dio a conocer en el país.

"Cuando hice la última teleserie en TVN —que le fue mal y fue la última que se hizo— decidí que ya era el momento de salirme, me puse ese límite", declaró.

@felipebraun1 Instagram

Una nueva generación

Pese a que sigue abierto al cine y el teatro, para Felipe la actuación en televisión requiere un entrenamiento significativo y dice que él "tiene ese músculo atrofiado". Destacó el desempeño de colegas como Pancho Reyes y resalta que hay una nueva generación mucho más metida en el área dramática y sus nuevos formatos.

Todo sobre Famosos chilenos