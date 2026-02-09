¿Por qué Bad Bunny usó el número 64 en su ropa durante su show del Super Bowl?

09 feb. 2026 - 10:12 hrs.

Bad Bunny protagonizó uno de los shows de entretiempo más recordados de los últimos años en el Super Bowl, donde además de destacar por su música y su potente mensaje de apoyo a la comunidad latina, también llamó la atención por su ropa.

El puertorriqueño utilizó un look completamente de blanco, incluida una polera estampada con el número "64", que tenía un importante simbolismo para Benito.

¿Qué significaba el número 64 en la ropa de Bad Bunny?

Los usuarios de redes sociales formaron una serie de teorías que buscaban explicar el número 64, como que era un guiño a su álbum de 2020 "El Último Tour del Mundo", el primero en español en 64 años en encabezar la lista Billboard 200 de todos los géneros; o que se refería al número inicial de muertos reportados por el huracán María, cifra que luego se fijó en 1427; o incluso el año de nacimiento de su madre.

Sin embargo, lo cierto es que el intérprete de "Titi me preguntó" utilizó el número 64 en referencia a su difunto tío, que había usado ese número cuando jugó fútbol americano, según reportó Complex Magazine.

El atuendo es un diseño sencillo, aunque exclusivo, que pertenece a la marca española Zara, en donde se venden atuendos similares de otros colores por un valor de aproximadamente 250 dólares ($214 mil).

Tras ello, el "conejo malo" añadió a su atuendo un blazer de color crema de la misma marca. Lo acompañó con zapatillas Adidas, guantes y un reloj Royal Oak de Audemars Piguet.

