Bonos para el inicio de clases: Estos son los beneficios disponibles para escolares y universitarios

09 feb. 2026 - 11:00 hrs.

En marzo comienza un nuevo año escolar y universitario y miles de estudiantes regresarán a las salas de clases. Ellos también son parte fundamental del Estado y la sociedad, por lo que, cada año, se habilitan bonos y beneficios exclusivos destinados a apoyar su trayectoria educativa.

Estos aportes cuentan con distintos requisitos. Algunos requieren postulación previa, mientras que otros se entregan automáticamente a quienes cumplan con las condiciones.

Bonos para escolares

Bono Graduación de Cuarto Medio

En 2025, el Bono Graduación de Enseñanza Media otorgó un pago único de $73.048 a personas de 24 años o más que obtuvieron su licencia de cuarto medio. Para recibirlo, es necesario pertenecer a una familia del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF).

El pago se entrega automáticamente, sin trámites ni postulación. La verificación de requisitos la realiza el Ministerio de Desarrollo Social con información del Mineduc.

Bono Asistencia Escolar

El Bono por Deber Asistencia Escolar entrega $10.000 mensuales a estudiantes de 6 a 18 años que cursen educación básica o media en un establecimiento reconocido por el Estado.

Requisitos:

Asistencia mensual igual o superior al 85%.

Ser parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Participar en Acompañamiento Psicosocial (APS) o Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

El beneficio se entrega de manera automática, y la asistencia es verificada por el Mineduc.

Bono por Logro Escolar

El Bono Logro Escolar está dirigido a estudiantes de quinto básico a cuarto medio que formen parte del 30% de mejor rendimiento académico de su generación. Para recibirlo también se requiere:

Tener menos de 24 años.

Estar dentro del 30% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Estudiar en un establecimiento reconocido por el Mineduc.

En 2025, el bono se pagó desde el 12 de septiembre y los montos fueron: $82.181 para el primer 15% de mejor rendimiento y $49.310 para el segundo 15%.

Para revisar si fuiste beneficiario en el proceso 2025, se debía ingresar RUT y fecha de nacimiento en la plataforma habilitada para la consulta (clic aquí).

Bonos para universitarios

Aunque los beneficios para educación superior se enfocan mayoritariamente en financiar aranceles, existe un aporte directo para cubrir gastos de alimentación: la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), conocida como la Tarjeta Junaeb.

Pueden acceder estudiantes que hayan obtenido alguna de estas becas o créditos:

Beca Bicentenario Beca Juan Gómez Millas Beca de Excelencia Académica Beca Distinción a las Trayectorias Educativas Beca Vocación de Profesor Beca para Hijos de Profesionales de la Educación Beca Nuevo Milenio Beca Excelencia Técnica Beca Discapacidad Fondo Solidario de Crédito Universitario Crédito con Garantía Estatal (CAE)

