Pago a cuidadores de adultos mayores: ¿Cómo se accede al beneficio?

Si eres cuidador de adultos mayores y no recibes pago alguno, el Estado recompensa tu labor de atención y asistencia mediante un estipendio mensual automático.

Consiste en un apoyo económico de hasta $32.991 por cada persona con dependencia severa que cuides. El monto no está sujeto a descuentos legales ni forma parte de la renta.

¿Cómo acceder al pago a cuidadores de adultos mayores?

ChileAtiende indica que el interesado debe visitar el establecimiento de atención primaria donde está inscrita la persona con dependencia (causante) y realizar la solicitud.

Se mantendrá mientras se cumplan los requisitos de acceso y exista la disponibilidad económica en las leyes de presupuestos del sector público de los años respectivos.

Requisitos para obtener el pago a cuidadores

Aunque está destinado para quien presta los servicios de atención y asistencia, es el causante quien debe cumplir con lo siguiente:

Estar inscrito en el Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa y Cuidadores del Ministerio de Salud, a través del establecimiento de atención primaria correspondiente a su domicilio (CESFAM, CECOF, posta rural u otro).

Tener un cuidador o cuidadora que no recibe remuneración.

No estar institucionalizado en un establecimiento de larga estadía para adultos mayores o en otra institución similar para personas de menor edad.

Un cuidador puede obtener hasta tres estipendios por tres causantes distintos, si son sus familiares por consanguinidad o afinidad. En caso de no existir vínculo de parentesco, solo puede cobrar dos pagos.

