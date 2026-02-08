Permiso de Circulación: Ingresa los datos de tu auto y entérate cuánto debes pagar por la patente
- Por Meganoticias
Ya comenzó el plazo para pagar el Permiso de Circulación en 2026, un documento que permite transitar legalmente en el territorio nacional y es obligatorio para todos los conductores.
Como es habitual, este año el proceso de facturación se dividirá en tres grupos, asignados a un sector de vehículos motorizados en específico.
¿Cómo saber el costo de mi Permiso de Circulación?
El Servicio de Impuestos Internos (SII) indica que el usuario debe ingresar a la página de consulta (pulsa aquí), señalar el año de tasación (2026) y escoger una de las siguientes búsquedas:
- Código SII y año de fabricación: si ya conoce los nuevos códigos vehiculares, ingrese el mismo junto al año de fabricación para conocer la tasación.
- Características del vehículo: indique la categoría de vehículo, marca, modelo y año de fabricación para obtener la información. Opcionalmente, puede señalar el tipo de combustible, cilindrada, potencia o el número de puertas del auto.
¿Cómo pago mi Permiso de Circulación?
El conductor debe acudir a la Dirección de Tránsito de su municipio o a un centro habilitado por estas. El trámite se realiza con efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque y con lo siguiente:
- Si el vehículo es usado (renovación): permiso de circulación anterior, certificado de homologación o revisión técnica vigente, póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el período de vigencia del permiso y tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Registro Civil.
- Si el vehículo es nuevo (primer permiso): factura de compra y su copia, inscripción en el Registro Civil, certificado de homologación (si aplica) y certificado de normas de homologación, y SOAP vigente hasta marzo del año siguiente.
Fechas para pagar el Permiso de Circulación
El calendario oficial establece distintos períodos para los propietarios, conforme al tipo de vehículo:
- Del 1 de febrero al 31 de marzo: automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, station wagons y camionetas.
- Hasta el 31 de mayo: taxis y buses.
- Hasta el 30 de septiembre: vehículos de carga, motonetas, tractocamiones y maquinaria automotriz.
Si no tiene multas impagas, puede pagar el permiso en dos cuotas: la primera hasta el 31 de marzo y la segunda en agosto.
