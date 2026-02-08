Permiso de Circulación: Ingresa los datos de tu auto y entérate cuánto debes pagar por la patente

08 feb. 2026 - 21:00 hrs.

Ya comenzó el plazo para pagar el Permiso de Circulación en 2026, un documento que permite transitar legalmente en el territorio nacional y es obligatorio para todos los conductores.

Como es habitual, este año el proceso de facturación se dividirá en tres grupos, asignados a un sector de vehículos motorizados en específico.

¿Cómo saber el costo de mi Permiso de Circulación?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) indica que el usuario debe ingresar a la página de consulta (pulsa aquí), señalar el año de tasación (2026) y escoger una de las siguientes búsquedas:

Código SII y año de fabricación: si ya conoce los nuevos códigos vehiculares, ingrese el mismo junto al año de fabricación para conocer la tasación.

si ya conoce los nuevos códigos vehiculares, ingrese el mismo junto al año de fabricación para conocer la tasación. Características del vehículo: indique la categoría de vehículo, marca, modelo y año de fabricación para obtener la información. Opcionalmente, puede señalar el tipo de combustible, cilindrada, potencia o el número de puertas del auto.

¿Cómo pago mi Permiso de Circulación?

El conductor debe acudir a la Dirección de Tránsito de su municipio o a un centro habilitado por estas. El trámite se realiza con efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque y con lo siguiente:

Si el vehículo es usado (renovación): permiso de circulación anterior, certificado de homologación o revisión técnica vigente, póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el período de vigencia del permiso y tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Registro Civil.

permiso de circulación anterior, certificado de homologación o revisión técnica vigente, póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el período de vigencia del permiso y tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Registro Civil. Si el vehículo es nuevo (primer permiso): factura de compra y su copia, inscripción en el Registro Civil, certificado de homologación (si aplica) y certificado de normas de homologación, y SOAP vigente hasta marzo del año siguiente.

Fechas para pagar el Permiso de Circulación

El calendario oficial establece distintos períodos para los propietarios, conforme al tipo de vehículo:

Del 1 de febrero al 31 de marzo: automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, station wagons y camionetas.

automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, station wagons y camionetas. Hasta el 31 de mayo: taxis y buses.

taxis y buses. Hasta el 30 de septiembre: vehículos de carga, motonetas, tractocamiones y maquinaria automotriz.

Si no tiene multas impagas, puede pagar el permiso en dos cuotas: la primera hasta el 31 de marzo y la segunda en agosto.

