Temblor en el norte del país: Esta fue la magnitud que alcanzó el movimiento telúrico

08 feb. 2026 - 20:28 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 20:17 horas, un temblor de magnitud 4.1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 46 km al este de Calama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 130 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

