Meteorología actualiza: Tormentas eléctricas ahora durarán toda la semana en zonas de tres regiones del país

08 feb. 2026 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "tormentas eléctricas" y actualizó un aviso que mantenía "probables tormentas eléctricas" para zonas de tres regiones. Con esto, el fenómeno se extenderá ahora por toda la semana.

Alerta por tormentas eléctricas

La alerta de la DMC se debe a la "Alta de Bolivia" y tiene una vigencia entre la tarde y la noche de este domingo 8 de febrero en la cordillera de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

De acuerdo al organismo, una alerta se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Aviso por probables tormentas eléctricas

El aviso actualizado también se origina en la "Alta de Bolivia", condición sinóptica que afectará con tormentas eléctricas a otras zonas más de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, desde la tarde de este domingo 8 hasta la noche del viernes 13 de febrero.

Región de Arica y Parinacota

Precordillera : Domingo 8, lunes 9, martes 10, miércoles 11 y jueves 12.

: Domingo 8, lunes 9, martes 10, miércoles 11 y jueves 12. Cordillera: Domingo 8, lunes 9, martes 10, miércoles 11, jueves 12 y viernes 13.

Región de Tarapacá

Precordillera : Domingo 8, lunes 9, martes 10, miércoles 11 y jueves 12.

: Domingo 8, lunes 9, martes 10, miércoles 11 y jueves 12. Cordillera: Domingo 8, lunes 9, martes 10, miércoles 11, jueves 12 y viernes 13.

Región de Antofagasta

Precordillera : Domingo 8, lunes 9, martes 10, miércoles 11 y jueves 12.

: Domingo 8, lunes 9, martes 10, miércoles 11 y jueves 12. Precordillera Salar : Domingo 8 y miércoles 11.

: Domingo 8 y miércoles 11. Cordillera: Domingo 8, lunes 9, martes 10, miércoles 11, jueves 12 y viernes 13.

La DMC señala que un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

