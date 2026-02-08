Documentación del vehículo en el que transitas: Estos cuatro son básicos para evitar multas

08 feb. 2026 - 17:00 hrs.

La conducción de un vehículo automotor en el territorio nacional conlleva una serie de responsabilidades, que van más allá de la prudencia al volante.

Como propietarios y conductores, hay varios documentos del auto que se deben portar, y el no poseerlos puede acarrear serias sanciones legales.

¿Cuáles son los cuatro documentos del auto que debes portar para evitar multas?

Según lo reseñado por el Club Europeo de Automovilistas de Chile, hay cuatro documentos básicos del auto que el conductor obligatoriamente debe tener en su poder.

Los documentos que exige la ley de tránsito vigente son los siguientes:

Permiso de circulación Revisión Técnica y de Gases Certificado de homologación (en caso de vehículos nuevos) Padrón del vehículo

¿Qué pasa si se incumple con lo requerido por la ley de tránsito?

Las multas a las que se puede enfrentar un conductor por no portar, o tener vencidos, el permiso de circulación, la revisión técnica y de gases, o el certificado de homologación, oscilan entre 1 y 1.5 UTM.

En el caso de que no se porte el padrón del vehículo, la multa podría variar entre 0.2 y 0.5 UTM.

El estatuto actual sugiere que las tres primeras infracciones pueden acarrear el retiro del vehículo durante una fiscalización.

