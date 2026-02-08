Conoce a los artistas que estarán el jueves 26 de febrero en el Festival de Viña 2026

08 feb. 2026 - 17:15 hrs.

El próximo jueves 26 la Quinta Vergara vivirá la penúltima noche del Festival latino más grande del mundo: Viña 2026. Una de las jornadas más esperadas y que podrás disfrutar a través de las pantallas de Mega.

Esta noche será la primera de esta edición con un artista del género urbano, y será este quien finalice la quinta fecha del Festival.

¿Qué artistas se presenta la quinta noche?

El show inicial lo protagoniza una de las cantantes chilenas más conocidas a nivel internacional, el humor por tercera noche consecutiva está en manos de una debutante en el escenario de la Quinta Vergara y la presentación final tiene lo mejor del reguetón.

Cantante y compositora chilena conocida por su gran capacidad vocal y presencia escénica. Regresa al Festival de viña tras dos exitosas participaciones en las ediciones de 2017 y 2020. Sin duda, es una de las presentaciones más esperadas de este año.

Piare Muñoz, conocida artísticamente como Piare con P debutará el jueves 26 en el escenario de la Quinta Vergara. La comediante y actriz buscará conquistar al "Monstruo" con un humor rápido y sin filtro basado en situaciones de su cotidianidad.

Yandel Sinfónico

El reconocido artista puertorriqueño es uno de los pioneros del género urbano. Este año regresa al Festival como solista para traer lo mejor del reguetón, interpretando éxitos mundiales como "Rakata" y "Besos mojados", acompañado de una orquesta sinfónica.

