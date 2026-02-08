"Tú quieres esto en tu vida y yo no te lo puedo dar": Carla Jara reveló la razón de su alejamiento de Diego Urrutia

08 feb. 2026 - 12:16 hrs.

Un fuerte revuelo en redes sociales generaron las declaraciones de la influencer Carla Jara, quien reveló abiertamente las verdaderas razones de su separación del comediante Diego Urrutia.

La noticia fue revelada en el tercer capítulo de Only Friends, donde Jara repasó su vida amorosa frente al periodista José Antonio Neme. En la conversación, confesó que Urrutia es —a su juicio y preferencia personal— su expareja favorita.

¿Qué dijo Carla Jara?

Carla comenzó destacando las cualidades que Diego mostró durante su relación: “Era lindo, tierno, amable, chistoso y se notaba buena persona”, expresó.

Sin embargo, al ser consultada por las razones del quiebre, la influencer entregó una explicación que impactó al panel.

“Diego tiene 30 años, quería una vida”, comentó Jara. Ante esta frase, la periodista Yazmín Vásquez tomó la palabra y le preguntó si el comediante deseaba matrimonio o hijos.

"Yo no te lo puedo dar"

Jara profundizó: “Claro, se conversó en algún momento vivir juntos y todo, pero yo claramente no podía porque tenía a Mariano; no era viable en ese momento”, explicó la presentadora y comunicadora.

Finalmente, añadió que ambos enfrentaban deseos de vida distintos. “Uno no sabe cuánto va a durar tampoco, uno lo intenta y quiere que las cosas funcionen, pero bueno, no se pudo y esa fue la conversación que tuvimos. Tú (Diego) quieres esto en tu vida y yo no te lo puedo dar, yo ni siquiera puedo tener hijos”, finalizó el tema.

