Temblor se percibe en la zona norte: Esta fue la magnitud del movimiento telúrico
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 3,2 se registró durante la tarde de este domingo en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 12:24 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 35 kilómetros al noroeste de Socaire, a 125 km de profundidad.
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de