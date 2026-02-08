Excarabinero condenado por ataque a senadora Campillai concreta su primera salida dominical desde la cárcel

08 feb. 2026 - 14:03 hrs.

¿Qué pasó?

A las 07:00 horas de hoy se concretó la primera salida dominical del excarabinero Patricio Maturana, condenado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas contra la actual senadora Fabiola Campillai.

Sin emitir declaraciones a la prensa que lo esperaba, el excapitán abandonó por el día el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Molina, en la región del Maule, donde cumple una pena de 12 años y 183 días de presidio efectivo.

Maturana deberá regresar durante la tarde de este domingo a la cárcel, de acuerdo con lo que establece el beneficio, el cual permite a ciertos internos salir los días domingo previa evaluación de su conducta. En este caso, la autorización fue otorgada por el Consejo Técnico del CCP de Molina.

Disparo de lacrimógena dejó ciega a senadora Campillai

En 2022, la justicia condenó a Maturana tras acreditarse que fue el autor del disparo de una lacrimógena dirigido hacia el rostro de Campillai, perpetrado el 26 de noviembre de 2019 en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, en el contexto del estallido social.

Producto del ataque, la actual senadora perdió la visión, el olfato y el gusto, luego de ser impactada mientras esperaba locomoción para dirigirse a su trabajo, en momentos en que se desarrollaba una protesta.