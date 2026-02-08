Gran incendio en la Vega Central de Santiago: Fuego ha afectado a más de 50 locales

08 feb. 2026 - 07:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un gran incendio se registró este domingo en dependencias de la Vega Central de Santiago, afectando a más de 50 locales del mercado más importante de la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, el fuego comenzó a eso de las 04:30 horas en el sector de las calles Lastra y Salas, en la comuna de Recoleta. Se presume que el origen habría sido un cortocircuito.

Afortunadamente, las llamas lograron ser controladas por voluntarios de Bomberos a eso de las 06:30 horas y el siniestro ya no presenta riesgo de propagación. No se reportaron personas lesionadas.

Juan Pablo Slako, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, señaló que "tenemos un total de 13 compañías, 7 carros, tenemos también apoyo del Cuerpo de Bomberos de La Granja, Metropolitano Sur y Ñuñoa, principalmente con camiones aljibes".

"No hay peligro de propagación ni de que se siga expandiendo por otros sectores de la Vega"

"El fuego ya se encontraría circunscrito. Tenemos el foco principal en tres naves, queda una labor principalmente en el centro de estas naves, todavía hay locales con fuego, pero no hay peligro de propagación ni de que se siga expandiendo por otros sectores de La Vega", agregó.

El comandante explicó que hubo problemas con el acceso a la Vega, ya que se produjo un "cuello de botella" cuando llegaron los primeros carros, "lo que afectó que llegaran las otras unidades a tiempo", pero "se pudo solucionar con apoyo de Carabineros", destacó.

Además, expuso que "algunos grifos no respondieron bien, pero pudimos resolverlo con el sistema de camiones aljibe. Peritos de Bomberos están haciendo el análisis del origen y causa (del incendio), pero de todas formas eso no lo vamos a tener hasta mañana".

"La carga de fuego fue alta, por la misma radiación y por no haber cortafuegos en estos locales generó que se fuera propagando rápidamente. Cada local es una cortina cerrada con candado, entonces ha costado mucho llegar a cada uno de los locales y poder abrirlos", cerró Slako.