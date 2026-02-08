Por hasta 6 horas: Enel programa cortes de luz para este domingo en dos comunas de la RM
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en dos comunas de la Región Metropolitana para este domingo 8 de febrero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta seis horas.
Enel publicó los detalles de estos cortes de luz a través de su sitio web, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.
¿Dónde se cortará la luz?
Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
