Por hasta 6 horas: Enel programa cortes de luz para este domingo en dos comunas de la RM

08 feb. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en dos comunas de la Región Metropolitana para este domingo 8 de febrero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta seis horas.

Enel publicó los detalles de estos cortes de luz a través de su sitio web, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.

¿Dónde se cortará la luz?

Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Todo sobre Corte de luz