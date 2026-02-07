Hasta por cinco días consecutivos: Meteorología emite alerta y actualiza aviso de tormentas eléctricas para zonas de tres regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "tormentas eléctricas" y actualizó un aviso previo por "probables tormentas eléctricas" que afectarán hasta por cinco días consecutivos a zonas de tres regiones del país.
Alerta por tormentas eléctricas
La alerta de la DMC se origina por la condición sinóptica llamada "Alta de Bolivia", con una vigencia entre la tarde y la noche de este sábado 7 de febrero en la zona de Cordillera de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
De acuerdo al organismo, una alerta se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".
Aviso por probables tormentas eléctricas
En el caso del aviso, este también se origina en la "Alta de Bolivia" y afectará a varias zonas de las mismas regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Sin embargo, el fenómeno se extenderá entre la tarde de este sábado 7 y la noche del miércoles 11 de febrero.
Región de Arica y Parinacota
- Precordillera: Sábado 7 y domingo 8.
- Cordillera: Sábado 7, domingo 8, lunes 9, martes 10 y miércoles 11.
Región de Tarapacá
- Precordillera: Sábado 7, domingo 8 y lunes 9.
- Cordillera: Sábado 7, domingo 8, lunes 9, martes 10 y miércoles 11.
Región de Antofagasta
- Precordillera: Sábado 7, domingo 8 y lunes 9.
- Precordillera Salar: Sábado 7 y domingo 8.
- Cordillera: Sábado 7, domingo 8, lunes 9, martes 10 y miércoles 11.
La DMC señala que un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
