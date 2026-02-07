Pop latino, humor y cumbia: Conoce a los artistas que estarán el miércoles 25 de febrero en Viña 2026

07 feb. 2026 - 17:45 hrs.

Solo quedan semanas para vivir las seis noches del Festival de Viña del Mar 2026. El icónico evento trae una nueva edición cargada de música y humor para conquistar al “Monstruo” y podrás disfrutarlo por las pantallas de Mega.

La cuarta jornada inicia con un cantante que busca ganarse al público una vez más con sus más grandes éxitos, el humor está a cargo de una artista que marcará la historia del Festival y el cierre hará bailar a todos al ritmo de la cumbia argentina.

¿Qué artistas se presentan la cuarta noche?

La noche del miércoles 25 reúne a uno de los artistas más conocidos del Pop Rock latino, una humorista que se ganó su participación tras vencer a 63 comediantes en una larga competencia y, finalmente, una agrupación que alegrará a todos con varios de sus éxitos.

Después de 17 años, el cantante colombiano sube por cuarta vez al escenario de la Quinta Vergara. En las ediciones de 2003, 2005 y 2009 el también compositor conquistó al público con éxitos como "La camisa negra" y "A Dios le pido".

Asskha Sumathra

Tras ganar el programa "Coliseo", la comediante obtuvo su lugar en la cuarta jornada del Festival. Su presentación marcará un hito importante, pues será la primera transformista en el escenario de la Quinta Vergara.

El grupo argentino liderado por Emmanuel Noir debutará esta noche en el escenario del festival latino más grande del mundo. Al ritmo de la cumbia y con éxitos como "Pobre corazón" y "Piel", la banda pondrá fin a la cuarta noche festivalera.

