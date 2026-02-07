El delicado estado de salud por el que atraviesa Daniel Vilches: "He usufructuado de mi vida artística"

07 feb. 2026 - 16:15 hrs.

Un delicado momento de salud se encuentra atravesando el actor y comediante Daniel Vilches, a sus 93 años de edad.

En una entrevista con un programa de Chilevisión, el histórico humorista confesó que está a la espera de un examen para tener más antecedentes de su posible diagnóstico médico.

"Quiero estar bien"

El "Académico de la lengua" contó que "he perdido masa muscular, he bajado 10 kilos. Tengo que ir a hacerme un examen nuclear", para luego recordar que "yo tuve soplo al corazón, arritmia, anemia. Tengo un tumor en el hígado y tengo un tumor en el pulmón, pequeño".

A pesar de su complicado estado, el comediante confesó que "no me asusta en lo absoluto" e hizo una particular reflexión: "Uno ha sido valiente para vivir y pienso que también uno debe ser valiente para morir", afirmó.

Luego, el humorista se sinceró y dijo: "Yo quiero estar bien para poder hacer las últimas actuaciones que quiero hacer. Si no se puede, no importa, esperamos la carroza".

"Me voy feliz de esta vida"

Al ser consultado por si podría tener cáncer, Vilches enfatizó que "podría ser también, pero dice el médico que no puede calcular cáncer porque es tan pequeña la cosa, por eso tengo que hacerme este examen que cuesta buen billete también".

"Ahora por dentro está el problema. Si es grande el problema que llegó a tener, la verdad que si me toca marcharme, me voy feliz de esta vida porque he hecho una linda vida. He usufructuado de mi vida artística y me voy feliz, feliz", concluyó el "Académico de la lengua".

