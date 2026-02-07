Kast nombró a sus subsecretarios y delegados regionales: Revisa el listado completo de las futuras autoridades

07 feb. 2026 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado el Presidente Electo, José Antonio Kast (REP), presentó a su equipo de subsecretarios ministeriales y delegados presidenciales regionales con los que a partir del 11 de marzo implementará su "Gobierno de Emergencia".

Dentro de los nombres destacados de la nómina se encuentran el abogado Luis Silva, en la Subsecretaría de Justicia, y el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, en la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

De acuerdo al futuro mandatario, la única autoridad que faltó por nombrar es uno de los subsecretarios del Ministerio de Defensa, en concreto, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Los futuros subsecretarios de José Antonio Kast

Francesco Venezian (Agricultura).

(Agricultura). Javier Peró (Bienes Nacionales).

(Bienes Nacionales). Rafael Araos (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación).

(Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación). Carlos Lobos (Cultura).

(Cultura). Emilio de la Cerda (Patrimonio Cultural).

(Patrimonio Cultural). Rodrigo Álvarez (Defensa).

(Defensa). Andrés Otero (Deporte).

(Deporte). Alejandro Fernández (Servicios Sociales).

(Servicios Sociales). Marcelo Sánchez (Niñez).

(Niñez). Gabriel Ugarte (Evaluación Social).

(Evaluación Social). Karl Franz Koehler (Economía y Empresas de Menor Tamaño).

(Economía y Empresas de Menor Tamaño). Osvaldo Urrutia (Pesca).

(Pesca). María Paz Lagos (Turismo).

(Turismo). Daniel Rodríguez (Educación).

(Educación). Fernanda Valdés (Educación Superior).

(Educación Superior). María Cristina Tupper (Educación Parvularia).

(Educación Parvularia). Hugo Briones (Energía).

(Energía). Juan Pablo Rodríguez (Hacienda).

(Hacienda). José Pablo Gómez (Dirección de Presupuesto).

(Dirección de Presupuesto). Máximo Pavez (Interior).

(Interior). Sebastián Figueroa (Desarrollo Regional y Administrativo).

(Desarrollo Regional y Administrativo). Luis Silva (Justicia).

(Justicia). Pablo Mira (Derechos Humanos).

(Derechos Humanos). José Ignacio Vial (Medio Ambiente).

(Medio Ambiente). Álvaro González (Minería).

(Minería). Daniela Castro (Mujer y Equidad de Género).

(Mujer y Equidad de Género). Nicolás Balmaceda (Obras Públicas).

(Obras Públicas). Patricio Torres (Relaciones Exteriores).

(Relaciones Exteriores). Paula Estévez (Relaciones Económicas Internacionales).

(Relaciones Económicas Internacionales). Alejandra Pizarro (Salud Pública).

(Salud Pública). Julio Montt (Redes Asistenciales).

(Redes Asistenciales). José Francisco Lagos (Secretaría General de Gobierno).

(Secretaría General de Gobierno). Constanza Castillo (Secretaría General de la Presidencia).

(Secretaría General de la Presidencia). Andrés Jouannet (Seguridad Pública).

(Seguridad Pública). Ana Victoria Quintana (Prevención del Delito).

(Prevención del Delito). María Elisa Cabezón (Previsión Social).

(Previsión Social). Gustavo Rosende (Trabajo).

(Trabajo). Romina Garrido (Telecomunicaciones).

(Telecomunicaciones). Martín Mackenna (Transportes).

(Transportes). Natalia Aguilar (Vivienda).

Los delegados regionales del Presidente Electo

Cristián Sayes (Arica y Parinacota).

(Arica y Parinacota). Adriana Tapia (Tarapacá).

(Tarapacá). Katherine López (Antofagasta).

(Antofagasta). Sofía Cid (Atacama).

(Atacama). Víctor Pino (Coquimbo).

(Coquimbo). Manuel Millones (Valparaíso).

(Valparaíso). Germán Codina (Metropolitana).

(Metropolitana). Susana Pinto (O'Higgins).

(O'Higgins). Juan Eduardo Pietro (Maule).

(Maule). Diego Sepúlveda (Ñuble).

(Ñuble). Julio Anativia (Biobío).

(Biobío). Francisco Ljubetic (La Araucanía).

(La Araucanía). Vicky Carrasco (Los Ríos).

(Los Ríos). Cristián Palma (Los Lagos).

(Los Lagos). Luz María Vicuña (Aysén).

(Aysén). Ericka Farías (Magallanes).

Todo sobre José Antonio Kast