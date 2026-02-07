"Piloto y pasajeros se encuentran ilesos": Avioneta no pudo despegar de aeródromo de Quillota y se estrelló en el lugar

07 feb. 2026 - 16:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente aéreo ocurrió la tarde de este sábado en el aeródromo de Quillota, región de Valparaíso.

Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en su cuenta de X, una aeronave no pudo despejar, estrellándose en el lugar.

¿Qué se dijo del accidente?

“Quillota. En relación al suceso de aviación que afectó a una aeronave C172, matrícula CC-PTZ al momento del despegue, informamos que personal especialista de la DGAC iniciará la investigación correspondiente”, se puede leer en la red social.

Para cerrar, se hizo con una buena noticia. “Piloto y pasajeros se encuentran ilesos”, se afirmó en la misma publicación.

Según información preliminar, el accidente ocurrió al momento del despegue del "Festival Aéreo". La aeronave no lo pudo hacer, estrellándose con lo que parece ser unos paneles solares.

